Крупнейший город Карелии вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха на озерах в России

Отдых в Карелии оказался самым дорогим в стране.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ на основании данных заявок на отдых определил самые популярные направления для на озерных побережьях в июне 2023 года.

В топ-10, наряду с такими городами, как Махачкала, Дербент и Соль-Илецк, попал Петрозаводск.

В среднем в крупнейшем городе Карелии, расположенном на Онежском озере, за сутки платят 3818 рублей — по этому показателю карельская столица оказалась на первом месте в топ-10.