Крупнейший город Карелии вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха на озерах в России

Отдых в Карелии оказался самым дорогим в стране.
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ на основании данных заявок на отдых определил самые популярные направления для на озерных побережьях в июне 2023 года.
В топ-10, наряду с такими городами, как Махачкала, Дербент и Соль-Илецк, попал Петрозаводск.
В среднем в крупнейшем городе Карелии, расположенном на Онежском озере, за сутки платят 3818 рублей — по этому показателю карельская столица оказалась на первом месте в топ-10.
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