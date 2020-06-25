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Крупный переработчик ягод в Карелии опровергает сообщения о кризисе на предприятии

Новости. Экономика
09:45, 26 Июня 2020
фото: интернет-издание "Вести Карелии"
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Компания "Русбиоальянс" заявляет, что работает в штатном режиме, несмотря на участие в корпоративном споре.

Группа компаний "Русбиоальянс" заявила прессе, что продолжает свою деятельность, а корпоративный спор не влияет на выполнение производственных планов.

Напомним, ранее сообщалось, что предприятие "Русбиоальянс", специализирующееся на переработке ягод, оказалось в кризисе из-за затянувшейся судебного процесса между группой нового владельца и представителями старого менеджмента.

"В Арбитражном суде Республики Карелия рассматривается корпоративный спор между участниками Общества. Однако само Общество привлечено к участию в судебном заседании лишь в качестве третьего лица. Указанный корпоративный спор не влияет на  выполнение запланированных объемов производства Группы и поставку готовой продукции потребителям", - сообщили в "Русбиоальянсе".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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