Крупный район Петрозаводска остался без электричества из-за аварии

Утром в воскресенье, 22 августа произошло отключение электроснабжения на Кукковке, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

В 08:50 произошло отключение электроснабжения района Кукковка, сообщили в ЕДДС Петрозаводска. В настоящее время нет электричества в домах на улицах Балтийская, Лыжная, Питкярантская, Ровио, Генерала Фролова, а также в некоторых домах на Зареке - ул. Варламова, Загородная, Калинина, Правды.

Причина: устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения.

Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, из-за аварии на электосетях в 08:55 произошла остановка водонасосной станции ВНС-6 (ул. Балтийская, д.14А).