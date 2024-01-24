Крупный район Петрозаводска остался без света

Электроснабжение в карельской столице отключили из-за аварии на сетях.
Об отключении света в крупном районе карельской столицы сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.
На Перевалке отключили электроснабжение, написали в официальном паблике ЕДДС Петрозаводска.
Электричества нет из-за аварии на сетях.
Устраняет повреждения на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск».
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