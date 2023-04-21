«Крутой парень» занял урочище в национальном парке на севере Карелии (ВИДЕО)

На фоне северных карельских гор разгорелись нешуточные страсти.
В официальном паблике национального парка «Паанаярви» на севере Карелии появилось видео тетеревиного тока в урочище Вартиолампи.
«В дни весеннего затишья на Вартиолампи кипели нешуточные тетеревиные страсти. Посмотрите и послушайте, какой там живёт крутой парень!», — написали в паблике.
В мае известный фотограф отметил, что на смену глухарям на токовищах в карельских лесах пришли тетерева.
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