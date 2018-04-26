Крыс осталось изгнать из двух районов Петрозаводска

В Петрозаводске продолжается масштабная акция по дератизации, сообщил в городской администрации.

Мероприятия до 27 апреля пройдут во всех районах карельской столицы.

С 16 по 20 апреля были проведены дератизационные мероприятия в районе Первомайского и Октябрьского, в Соломенном (в Песках), на Старой Кукковке, в ТИЗ "Усадьба", на Кукковке. Обработаны подвальные помещения в 43 образовательных учреждениях, более чем 100 подвалов многоквартирных домов площадью более 53000 кв.м., а также более 250 контейнерных площадок.

Координатором проведения всех необходимых мер по дератизации назначено ПМУП "Автоспецтранс". Также в акции принимают участие АО "ПКС-Водоканал", АО "ПКС-Тепловые сети", АО "ОРЭС-Петрозаводск", АО "Прионежская сетевая компания", филиал "Карельский" ПАО "ТГК-1", АО "Карелгаз" и другие.

Масштабная акция по дератизации на территории Петрозаводска продлится до 27 апреля. Мероприятия запланированы на в Сулажгоре – 26 апреля и в районе СКЗ – 27 апреля.