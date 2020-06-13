Ксения Собчак помахала рукой из гроба (ФОТО)

Поведение ведущей в очередной раз вызвало оторопь у поклонников.

Ксения Собчак, кажется, просто жить не может без эпатажных выходок. Телеведущая уже каталась в катафалке на своей свадьбе с Константином Богомоловым, на этот раз залезла прямо в гроб. Кадры похоронной процессии были использованы ведущей в её шоу "Осторожно, Собчак!". Телезвезда таким образом поприветствовала своих недоброжелателей — помахала им платочком из гроба. Об этом сообщает сайт 7days.ru.

"Не дождетесь", — выкрикнула Собчак, откинув крышку и высунувшись наружу.

Кажется, все уже стали привыкать к юмору Ксении, поэтому шоу, которое она устроила, не вызвало скандала. Единственное, поклонники советуют знаменитой блондинке поменьше шутить на тему смерти. Суеверным кажется, что Собчак играет с огнём. "Ой, не играйте в эти игры! Это хорошо не заканчивается", "Как решились в гроб залезть раньше времени?", — волнуются за Ксению фанаты.