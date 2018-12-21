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Новости. Общество
19:10, 21 Декабря 2018
фото: Instagram

Ксению Собчак уличили в измене мужу

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Знакомые Ксении Собчак заявляют, что у нее роман с Константином Богомоловым

Еще в августе появились слухи, что супруги собираются расстаться, но Ксения и Максим опровергли их. В одном из летних интервью Максим признавался, что редко видится с женой исключительно потому, что они оба загружены работой.

Слухи о проблемах в семье усилились, когда в сентябре стало известно, что режиссер Константин Богомолов, давний друг Ксении, развелся с актрисой Дарьей Мороз после восьми лет брака. Некоторые уверяли, что причиной развода стал роман с Собчак. Особенно после того, как в конце ноября Константин и Ксения вместе посетили премьеру фильма "Дом, который построил Джек", пишет Сosmopolitan. 

На днях журналистка и светская львица Божена Рынска в своем Телеграм-канале обвинила Ксению Собчак в измене мужу.

"Новый год они встречают не вместе. Ужас, у него ведь ребенок. И тут Виторган выложил фото с голым торсом. Мол, вот что ты потеряла. Бедный Максим, он с годами всё больше становится похож на грустного еврейского клоуна. А Собчак, не скрываясь особо, спит с Богомоловым еще с лета", – объявила Рынска.

 

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