Кто, где и почему чаще всего становятся жертвами несчастных случаев на производстве в Карелии

Мужчины, работающие на предприятиях по производству бумаги и картона в Карелии в 2022 году чаще других становились пострадавшими из-за несоблюдения техники безопасности на производстве.

Об этом говорят официальные данные регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Республике Карелия за первое полугодие.

За этот период было зарегистрировано 80 несчастных случаев на производстве, что на 19 случаев меньше, чем за тот же период прошлого года. Три человека получили тяжелые травмы, еще двое погибли.

Кроме производства бумаги и картона, наиболее травмоопасными оказались производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств, лесозаготовки, добыча железных руд и производство пиломатериалов.

Большинство пострадавших — мужчины в возрасте от 31 года до 40 лет. Травмы, в основном, связаны с повреждением мягких тканей и опорно-двигательного аппарата.

Однако более половины пострадавших, получивших тяжелые травмы на производстве и завершивших лечение за счет средств обязательного социального страхования, восстановили трудоспособность и вернулись к работе.

По оценке ФСС, основной причиной производственного травматизма в Карелии по-прежнему остается человеческий фактор — неправильная организация работ руководителями и ответственными должностными лицами и личная неосторожность работников.