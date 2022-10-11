«Кто жить не может безо льда?» В Минприроды Карелии загадали загадку про редкое животное

В паблике министерства запустили новую рубрику, в которой будут рассказывать о краснокнижных животных и растениях Карелии.

В сообществе Минприроды Карелии в соцсети «ВКонтакте» появилась рубрика #КраснокнижныеКарелии, в которой специалисты рассказывают о редких животных и растениях, которые нуждаются в особой охране.



Первый герой — заповедная ладожская нерпа. С наступлением зимы она обустраивает во льду «нору» для отдыха и ухода за потомством, а весной ладожская нерпа бороздит водные просторы на дрейфующих льдах.



Это подвид кольчатой нерпы, которая водится только в Ладожском озере на северо-западе России. Внешне похожа на балтийскую нерпу, но мельче и светлее.



Балтийская кольчатая нерпа проникла в бассейн Ладожского озера не ранее 10 750 лет назад.