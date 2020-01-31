Куда пойти в Петрозаводске 1 февраля: Километр здоровья, симфонический рок и бардовская песня

Афиша событий карельской столицы на субботу.

11.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Йога с Ритой Гашковой. Вход донейшн.

11.00, стадион "Юность» (пр. К. Маркса, 4а). "Километр здоровья». Принять участие в забеге на 1 км могут все желающие – любители бега, спортсмены, активно работающие на результат, и те горожане, кто еще не решился выйти на беговую дорожку.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Н. Медведкина. "Козлята и Серый волк". Кто же не знает сказку про козлят и Серого Волка, который старается обхитрить малышей, выдав себя за их маму? У него уже есть тоненький голосок и белая шкурка... Удастся ли ему провести малышей? Поверят ли ему козлята? С 2 лет. От 250 руб.





13.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Клуб интеллектуального развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). И. Штраус. "Летучая мышь". Оперетта в трех действиях. Гениальная музыка Иоганна Штрауса и блестящая пьеса Николая Эрдмана, полная изящества и остроумия. 150-1300 руб.

18.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). Рок-хиты с Симфоническим оркестром. 1000-1500 руб.





19.00, театр драмы "Творческая мастерская» (ул. Кирова, 12). "Любовь. Письма». Петербургский режиссер Борис Цейтлин рассказывает захватывающую историю двух любящих людей, которые переписывались с детства до самой смерти одного из них. 400, 600 руб.

19.00, негосударственный театр "Ad Liberum" (на сцене Дома актера, пр. К. Маркса, 19). "Старосветские помещики". Действие разворачивается вокруг повседневной жизни двух старичков. "Добрые старички», "добрые люди» - супруги Товстогуб - Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, живущие друг другом и друг для друга в доме, который всегда открыт желающим посетить его. 450 руб.

19.00, клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечер бардовской песни 1960-х. Песни Александра Городницкого и Новеллы Матвеевой в исполнении группы "Созвучие» (вокал, гитара). 150 руб.





20.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Поэт Егор Сергеев. Большой вечер стихов. Вход свободный.

23.00, клуб "Solo» (ул. Коммунальная, 20). Дискотека. Livshits, Rosher, Secret quest. 200 руб.

23.00, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). "Клюква 2020". Bass: normdj, arkahn, bolshoe uho. House: lasupere, kub project, 2d. 100 руб.

23.00, клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). "Бегемот ванн лав». До 00.00 вход бесплатный, после – 150 руб.



