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Новости. Общество
10:00, 10 Июня 2018

Куда пойти в Петрозаводске 10 июня: Вело- и мотогонки, вязание и "Любовный напиток"

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Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

8.00, перекресток ул. Халтурина - пр. Лесной - ул. Боровая. Бревет 200 км Гирвасский. Бревет - шоссейный марафонский заезд с присвоение гонщику квалификации (ссылка).

9.00-19.00, музей "Кижи". Фестиваль "Каждый дом сродни Отчизне". Традиционные колокольные звоны (часовня Архангела Михаила, часовня Спаса Нерукотворного), духовные песнопения (церковь Покрова Богородицы), "Ожившая экспозиция": изготовление лемеха, вязание изгороди, обработка льна, прядение, вышивка (у домов крестьян Ошевнева, Елизарова, Яковлева). С 13.00 до 18.00 дегустация кижской каши и кижского чая. С 11.00 до 18.00 - фольклорно-этнографический ансамбль музея-заповедника "Кижи", вокальная группа "Сударушка" (с. Великая губа, Медвежьегорский район), Валентина Моисеева (г. Петрозаводск).

10.00, Сулажгора, трек "Пачка". I этап соревнований по эндуро "Шустрая белка". По окончании гонки подведение итогов, награждение призеров.

10.00-18.00, Национальный музей Республики Карелия (пл. Ленина, 1). День бесплатного посещения постоянной экспозиции.

11.00, кафе "The Кухня" (пр. Ленина, 7). Посиделки в честь Всемирного дня вязания на публике (#вяжемсксенией).

11.00, "Хорошее место" (пр. Первомайский, 2). Бизнес-завтрак с экспертом. Александр Софронов, успешный выпускник Like Центра, создатель "Первой Аутсорсинговой Компании" которая за год распространила свои сети в несколько регионов России (ссылка). 

13.00, стадион "Спартак" (ул. Герцена, 1). Матч Континентальной лиги американского футбола дивизиона "Россия" между "Карельскими оружейниками" и командой "Северный легион" из Санкт-Петербурга.

13.00, ул. "Правды", 5. Занятие для молодежи "Воскресные занятия в Приходском". Разбор воскресных чтений Апостола и Евангелия, тематическая беседа, чай и общение.

18.00, Музыкальный театр Карелии (площадь Кирова, 4). Комическая опера Г. Доницетти "Любовный напиток". Билеты от 100 до 300 руб.

20.00, антикафе "Хорошее место" (ул. Горького, 25). "Летний". Камерный проект акустической музыки, звучащей в уютных вечерних кафе и на пляже во время заката солнца. 

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