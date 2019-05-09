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Новости. Общество
19:30, 09 Мая 2019

Куда пойти в Петрозаводске 10 мая: Поэтический вечер и Выходные победителей

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Афиша культурных событий карельской столицы на пятницу.

10.00, 11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Ладушки". На основе детских потешек. Русские народные потешки и пестушки: "Ай-дуду-дуду-дуду, сидит ворон на дубу", "Мишка косолапый", "Идет коза рогатая", "Гуси-гуси! Га-га-га!" и многие другие... С 1 года.

12.00, "Mamarada" (ул. Кирова, 8а). Мастер-класс по лепке из полимерной глины с Еленой Барышевой. 400 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). А. Спадавеккиа. "Хрустальная туфелька". Музыкальная сказка в двух действиях. На сцене Музыкального театра - всеми любимая история о Золушке и ее хрустальной туфельке, о прекрасном Принце и злобной Мачехе, о мудром Короле и Фее-Крестной... 150-1000 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). По повести Б. Васильева. "А зори здесь тихие…". Драма. Особое произведение о войне, которую мы никогда не представляем, произнося это слово. В нем нет голода и бомбежек, массовых атак и мужественных героев. Но есть чарующая гладь карельской ламбушки, вековые сосны со скалами, пять красивых девушек… и пять страшных смертей.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Шикарная свадьба". Пером известнейшего британского актера, режиссера и комедиографа Робина Хоудона водила сама богиня комедии, не иначе: ведь "Шикарная свадьба" - одна из самых популярных современных комедий в Европе. 800 руб.

20.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Лидер питерской панк-рок группы "Последние Танки В Париже" Леха Никонов презентует новую книгу "Тотальный джаз". Поэтический вечер. 500 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). "Выходные победителей". До 00.00 вход бесплатный.

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