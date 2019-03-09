Куда пойти в Петрозаводске 10 марта: Широкая масленица, нескучный Пушкин и орган

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

10.00, дворец спорта "Koral" (ул. Пограничная, 50). Чемпионат и первенство СЗФО и ЦФО по фитнес-аэробике. Участвуют сильнейшие команды России. Мастер-классы по хип-хопу.

12.00, пл. Кирова. МАСЛЕНИЦА! "Обжорные ряды", "Молодецкая поляна", "Большой ENERGY хоровод", сжигание чучела масленицы.

12.00, Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "Двое из ларца, одинаковых с лица". Третий концерт абонемента №14 "Разноцветные сказки". 250 руб.

14.00, спортивный стадион (ямка) на ул. Антикайнена. Веселая Масленица ПетрГУ. Блины с пылу с жару, уличные гуляния, песни и пляски, сжигание чучела.

14.00, спортивно-развлекательный центр "Горка" (Лососинское ш., 17). Масленица - Обед дружбы от КультПохода ФЗ. Взрослый - 700 руб., ребенок - 350 руб.

14.00, Национальный театр Республики Карелия, большая сцена (пр. К. Маркса, 19). А. С. Пушкин. "Сказка о попе и о работнике его Балде". Приключение в формате молодежной тусовки. Кто сказал, что Пушкин - это скучно? Шесть молодых музыкально-бесшабашных артистов Национального театра Карелии докажут обратное и перевернут ваше представление о "солнце русской поэзии", оставив при этом в полной неприкосновенности текст его сказки. От 300 руб.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Шевченковские чтения: "Бессмертное творчество Тараса Шевченко".

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Первое занятие на тему "Путешествие в историю книги" из цикла познавательных занятий и мастер-классов "Домашняя библиотека". Для детей 7-10 лет.

15.00, Национальный ансамбль песни и танца "Кантеле" (пр. К. Маркса, 6). "Широкая Масленица в Доме кантеле". Как появилась традиция отмечать этот праздник, что означает его название, почему на Масленицу пекут блины и водят хороводы? Артисты ансамбля расскажут и покажут, как в старину отмечали любимый праздник проводов зимы и встречи весны. Интерактивная программа и конкурсы, танцы и песни. От 200 руб.

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Занятие литературной студии "Краткий курс" по теме "Вытеснение реальности вымыслом". Ведущая – Яна Жемойтелите.

17.00, Карельская государственная филармония (Дворец искусств, г. Кондопога). Вечер органной музыки: играет Штефан Кисслинг. Третий концерт абонемента №2 "Великолепный орган". 500-700 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). ГАСТРОЛИ Санкт-Петербургского государственного драматического театра "Приют комедианта". "Солярис". Балетный спектакль в двух действиях. 700-3000 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). Г. Фукс. "Карамболь после полуночи. Фантазии Михаила Булгакова". Мистификация. Пьеса основана на почти легендарной истории об отношениях Иосифа Сталина и Михаила Булгакова, точнее на своеобразной личной заинтересованности советского диктатора к творчеству Булгакова. От 400 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская", малая сцена (ул. Кирова, 12). "Про мою маму и про меня". "Эта пьеса - практически интервью с самой собой", - сказала автор пьесы Елена Исаева. Взаимоотношения матери и дочери, подростковые комплексы и как с ними бороться, чтобы они не остались на всю жизнь, психология выживания, превращения несчастной любви в счастливую. 500 руб.