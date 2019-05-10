Куда пойти в Петрозаводске 11 мая: Горный бег, «Кожаный мяч» и чтение Дины Рубиной

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.00, РСК "Курган". Республиканский фестиваль по горному бегу "Karjalan Vaara" (открытие в 11.00).

11.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). "Теремок". Музыкальная сказка в одном действии. Мышка-Норушка, Лягушка-Квакушка и другие обитатели сказочного теремка теперь не только говорят знакомыми стихами, но и поют и танцуют. 100-250 руб.

12.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). К. Чуковский. "Муха-Цокотуха". Маленьких зрителей будет веселить песнями и плясками хор букашек-таракашек, а ареной всех событий в спектакле по знаменитой сказке является забытая кем-то в лесу пустая консервная банка. С 3 лет. 250 руб.

15.00, стадион "Юность". Республиканские соревнования по футболу "Кожаный мяч".

15.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). По повести Б. Васильева. "А зори здесь тихие…". Драма. Особое произведение о войне, которую мы никогда не представляем, произнося это слово. В нем нет голода и бомбежек, массовых атак и мужественных героев. Но есть чарующая гладь карельской ламбушки, вековые сосны со скалами, пять красивых девушек… и пять страшных смертей.

18.00, клуб "Z.efir" (ул. Красная 10). Панк-рок из СПб. "ПОРТ(812"), "Оружие Морального Разложения", "Kefir". От 300 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "№ 13". Спектакль с успехом идет на сценах театров всего мира. И в Петрозаводске, на протяжении многих сезонов, он остается одним из самых любимых публикой. 800 руб.

19.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). "Читаем Дину Рубину". 250 рублей. Студенты и школьники – 150 руб.

19.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Karelia Psych fest. "Caligulas Guns" (СПб), "Голуби и безумные кашевары". 300 руб.

22.30, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Закрытие фестиваля "Ласточка". "The great Prodigy party". Вечеринка на стиле! 90's rave acid style. 350 руб.

23.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Renaissance. Igor Alexeev, Leo Darwin, Egor Efremov, Polina Shelkova (Less Distress), Egor Savin, Artem Karelin. 400 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). "Выходные победителей". До 00.00 вход бесплатный.