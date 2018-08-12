Куда пойти в Петрозаводске 12 августа: Книги, игры и рисование

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

12.00, стадион "Спартак" (ул. Герцена, 1). Городской чемпионат по футболу.

13.00, "Хорошее место" (ул. Энгельса, 13). Турнир командами 2 на 2 по киберфутболу. Победитель получит пиццу! Участие – 200 руб. с человека.

14.00, кафе "Тhe Кухня", 2 этаж (пр. Ленина, 7). Обсуждение книг: Ю. Олеша "Зависть" и Ж. Перек "Жизнь, способ употребления". Вход свободный.

14.00, с. Вешкелица, Суоярвский район. Конкурс "Карельский баттл – Karjalan battlu".

15.00, кафе "Коты Мира Икс" (пр. Ленина, 3). Скетчинг "Путешествие". Быстрые зарисовки, стремительные линии в сочетании с акварельными заливками. 350 руб.

15.00, "Хорошее место" (пр. Первомайский, 2). КВИЗ "Разумные люди". Игра № 10. Победителям – пицца! Участие – 300 руб. с человека.