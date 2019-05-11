Куда пойти в Петрозаводске 12 мая: Спектакль Денникова и Шумный день

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

12.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). В. Бирюков. "Играем Дюймовочку". Феерически красивая, неожиданно смешная и совершенно не сентиментальная история о маленькой упрямой девочке, которая хотела оставаться сама собой. С 5 лет. От 250 руб.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Видеоверсия спектакля Андрея Денникова "Бери шинель, пошли домой".

17.30, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Fresh noisy day. 300 руб.

19.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). А. Адан. "Корсар". Романтический балет в трех актах. Зрелище на все вкусы, сочетающее имперскую роскошь постановки, динамичный сюжет и великолепные разнообразные танцы. 150 -1200 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "№ 13". Спектакль с успехом идет на сценах театров всего мира. И в Петрозаводске, на протяжении многих сезонов, он остается одним из самых любимых публикой. 800 руб.