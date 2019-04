Куда пойти в Петрозаводске 13 апреля: Забег в честь Дня космонавтики, тотальный диктант и Лепс в городе

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.30, возле здания "Cosmos Petrozavodsk Hotel" (ул. Куйбышева, 26, со стороны озера). Фан-забег в честь Дня космонавтики. Старт забегу на 1961 метр в 11.00. Для маленьких участников массового мероприятия предусмотрена дистанция в 100 метров.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). В. Макин. "Любопытный слоненок". По сказке Р. Киплинга. Жил-был на свете очень любознательный слоненок, который хотел все знать и задавал много вопросов. Однажды он решил выяснить, что ест на обед крокодил… С 3 лет. 250 руб.

11.00, Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "О нотах, ноктюрне и оркестре". Закрытие абонементов №15-Б и 17-Б "От двух до пяти: музыкальная азбука".

11.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. Вальдгардт. "Кошкин дом". Музыкальная сказка в одном действии. Смешная и поучительная история для маленьких зрителей и их родителей. 100-400 руб.

12.00, ТРК "Лотос Plaza", 1 и 2 этажи (Лесной пр., 47а). Фестиваль летних программ "Детский Петрозаводск". Максимум информации об образовательных, спортивных, досуговых и других программах для детей и подростков на лето-2019 в Петрозаводске. Празднично-развлекательная программа с выступлением детских коллективов и аниматоров, ярмарка летних программ.

12.30, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

13.00, клуб "Контакт" (ул. Красная, 36). Карельский танцевальный battle "Splash out". Вход 250 руб.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Тотальный диктант". Писатель Павел Басинский – автор текста Тотального диктанта – 2019 погрузит участников акции в атмосферу произведений Пушкина, Гоголя, Горького и Толстого. Регистрация участников на сайте акции "Тотальный диктант".

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Открытие выставки Жанны Свиридниковой "Море цветов". Насыщенные жизнерадостные краски в работах художника сплелись в образах цветочных букетов и женских портретов.

16.00, Карельская государственная филармония (г. Кондопога, Дворец искусств). "Красная сказка". Концерт абонемента №33 "Всей семьей во Дворец". Знакомимся с оркестром русских народных инструментов. 250 руб.

17.00, клуб "Solo" (ул. Коммунальная, 20). Седьмой отчетный концерт студии "Zebra". 350-500 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). "Эликсир любви, или Несколько мелких неприятностей из жизни доктора Мишеля и его слуги Огюста". Шалость в одном действии по мотивам пьесы Леонида Филатова.

18.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Еще раз про любовь". Закрытие абонемента №5 "Музыка кино". В программе музыка из кинофильмов о любви. 800-1000 руб.

18.30, Музыкальный театр Республики Карелия в Национальной библиотеке (ул. Пушкинская, 5). Цикл концертов "Музыка и слово". "Разговор со счастьем" (музыка нашего кино). Концерт в одном отделении. Солисты: Нина Болдырева, Дарья Батова, Марина Жаркевич, Чингиз Кадыров, Павел Назаров и Вячеслав Хавренок. Партия фортепиано - Мария Зайцева.

18.00, клуб "Z.efir" (ул. Красная 10). День Рок-н-ролла и Днюха "Z-school". Две барабанные установки, четыре часа драйва и позитива и конкурс на лучшую группу. 150 руб.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Brave rockets (SPb), Assenizator'ы, All we need. 300 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "№ 13". Пьеса английского драматурга Рэя Куни "№13" написана в 1991 году. Удостоена премии имени Лоуренса Оливье как лучшая английская комедия года. Спектакль с успехом идет на сценах театров всего мира. 800 руб.

19.00, Негосударственный театр "Ad Liberum", сцена ДМШ № 1 им. Г. Синисало (Октябрьский пр., 11). "Двое на качелях". Как начинается любовь в большом городе? Например, так: он звонит, чтобы купить у нее подержанный холодильник. Она говорит, что холодильника уже нет. Он ждет, что она пригласит его зайти даже без причины, а она хочет, но не зовет его. 450-500 руб.

19.00, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). "Читаем Ильфа и Петрова". Литературный нон-стоп. 200 рублей, студенты и школьники – 150 руб.

19.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). "Северо-запад" - одна из самых добрых, веселых, позитивных, приятных и очаровательных рок-групп. От 300 руб.

19.00, спорткомплекс "Луми" (Неглинская наб., 52). Заслуженный артист России, обладатель премий "Золотой Граммофон", "Песня года", "Шансон года", музыкальных наград телеканалов Муз ТВ и Ru TV – Григорий ЛЕПС. Лучшие и самые любимые песни. От 3500 руб.

23.00, арт-пространство "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Встречаем День космонавтики вместе с одним из основоположников российской электронной музыки - Антоном Кубиковым. 400 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Apollo deejay. Top-100 супер-хитов вселенной. До 00.00 вход бесплатный, после – 150 руб.