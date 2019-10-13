Куда пойти в Петрозаводске 13 октября: Футбол, каллиграфия и Pablo Party

Афиша событий карельской столицы на воскресенье.

10.00, клуб "Счастливая мама" (Первомайский пр., 37, корп. 2). День рождения клуба и День открытых дверей. Детский мастер-класс Арома-бомбочки для ванны от Ирины Круковской и Ольги Репиной, дыхательная гимнастика Оксисайз, латинские танцы с кубинцем Оэмисом, энергичная силовая тренировка с Мариной, приятная и полезная растяжка с Аленой, чай, вкусняшки, фото и специальное предложение от Клуба "Счастливая мама" для всех гостей.

11.00, стадион "Спартак". Межрегиональный турнир по футболу памяти арбитра ФИФА Владимира Петтая.

11.00, Дом бокса (ул. Шотмана, 38а). Чемпионат и Первенство Петрозаводска по тайскому боксу. Вход свободный.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Гастроли Архангельского театра кукол. По мотивам сказки Ш. Перро "Кот в сапогах". Театральная и музыкальная сказка. С 6 лет. 250 руб.

12.00, 14.00, Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "Кащей Бессмертный". Открытие абонемента №3 "Сказки с оркестром "Онего". 250 руб.

13.00, школа живописи "Радуга" (Березовая аллея, 25-1). Занятие для детей 5-12 лет.

14.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. Карла Маркса, 19). По произведению Т. Эгнера. "Приключения в лесу Елки-на-Горке". Камерный музыкальный спектакль, в котором действующие лица – лесные звери: Лазающий Мышонок, Лис Миккель, Зайка-пекарь и другие, – попадают в забавные переделки, из которых легко находят выход. С 6 лет. От 500 руб.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Занятие из цикла "Домашняя библиотека" по теме "Чтобы книга жила долго". Для детей 7-10 лет.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Мастер-классы "Каллиграфия для всех" под руководством педагога и художника Елены Викторовны Кубли. Каждое воскресенье октября.

16.00, кафе "Простая еда" (пр. А. Невского, 62). Лепка из полимерной глины. Emoji poop тортики. 400 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. Масканьи. "Сельская честь". Опера в двух актах. Невероятная концентрация страстей, любовь, ревность и измена, праздник и трагедия - в одной из известнейших опер мирового репертуара. 150-1200 руб.

18.00, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). Pablo Party. С 14 лет. 350 руб.