Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:30, 13 Апреля 2019

Куда пойти в Петрозаводске 14 апреля: Суровые соревнования, "Грустная комедия" и юбилей "Сударушки"

Загрузка...

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

8.00, ФОК Газпром (ул. Ключевая, 10). Кубок Карелии по функциональному многоборью-2019. Суровая соревновательная задача на проверку функциональных возможностей в бассейне.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Премьера. С. Маршак. "Кошкин дом". По сказке Д. Мамина-Сибиряка. История театральная, зрелищная и народная. В ней есть все: мещанское счастье и грандиозный пожар, ложные и истинные чувства, сатира и мелодрама. С 4 лет. От 300 руб.

12.00, Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "Потомки камня". Закрытие абонемента №14 "Разноцветные сказки". 250 руб.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Занятие из цикла "Домашняя библиотека". Приглашаются дети 7-10 лет.

15.00, Городской дом культуры (пл. Кирова, 1). Новый спектакль "Грустная комедия" по пьесе американского драматурга Нила Саймона "Комики" ("Солнечные мальчики"). Камерный театральный формат.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Экскурсия "Национальная библиотека на карте города Петрозаводска: от Публичной до Национальной". Участники ознакомятся с историей библиотеки, тесно связанной с историей города и его архитектуры. Справки и запись по телефону: 78-28-76 (добавочный 141).

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Презентация книги Яны Жемойтелите "Смотри: прилетели ласточки".

16.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). Юбилейный концерт хора русской песни "Сударушка" (хор типографии им. Анохина). Вход бесплатный.

17.00, Карельская государственная филармония (г. Кондопога, Дворец искусств). "Еще раз про любовь". Закрытие абонемента №5 "Музыка кино". В программе музыка из кинофильмов о любви. 400-600 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). А. Адан. "Корсар". Романтический балет в трех актах. "Корсар" – это зрелище на все вкусы, сочетающее имперскую роскошь постановки, динамичный сюжет и великолепные разнообразные танцы. 150-1200 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). "Эликсир любви, или Несколько мелких неприятностей из жизни доктора Мишеля и его слуги Огюста". Шалость в одном действии по мотивам пьесы Леонида Филатова.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Хидден. 200 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "№ 13". Пьеса английского драматурга Рэя Куни "№13" написана в 1991 году. Удостоена премии имени Лоуренса Оливье как лучшая английская комедия года. Спектакль с успехом идет на сценах театров всего мира. 800 руб.

19.00, клуб "Z.efir" (ул. Красная 10). F.P.G в Петрозаводске отметит свой День рождения грандиозным концертом. 700-900 руб.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.04.2019, 09:00
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии?
11.04.2019, 15:12
В Карелию идет тепло
10.04.2019, 12:57
Борис Гребенщиков: "То, что происходит в России, хорошо определяется словом "гиньоль"
09.04.2019, 07:25
ВИДЕО: В Карелии медведи этой весной проснутся особенно злыми
07.04.2019, 11:48
Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку
12.04.2019, 11:24
Бывшую жительницу Петрозаводска выдворяют из Финляндии

Аналитика

12.04.2019 16:25
Политкухня
Кнут и пряник от представителя Путина 2
Полпред президента в СЗФО обозначил главные проблемы Карелии во время рабочего визита.
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 23
09.04.2019 09:00
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
08.04.2019 13:04
Нет доверия 1
08.04.2019 11:59
Когда церковь потребует Кижи? 5
04.04.2019 15:55
Вся аналитика

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»