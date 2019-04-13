Куда пойти в Петрозаводске 14 апреля: Суровые соревнования, "Грустная комедия" и юбилей "Сударушки"

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

8.00, ФОК Газпром (ул. Ключевая, 10). Кубок Карелии по функциональному многоборью-2019. Суровая соревновательная задача на проверку функциональных возможностей в бассейне.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Премьера. С. Маршак. "Кошкин дом". По сказке Д. Мамина-Сибиряка. История театральная, зрелищная и народная. В ней есть все: мещанское счастье и грандиозный пожар, ложные и истинные чувства, сатира и мелодрама. С 4 лет. От 300 руб.

12.00, Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "Потомки камня". Закрытие абонемента №14 "Разноцветные сказки". 250 руб.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Занятие из цикла "Домашняя библиотека". Приглашаются дети 7-10 лет.

15.00, Городской дом культуры (пл. Кирова, 1). Новый спектакль "Грустная комедия" по пьесе американского драматурга Нила Саймона "Комики" ("Солнечные мальчики"). Камерный театральный формат.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Экскурсия "Национальная библиотека на карте города Петрозаводска: от Публичной до Национальной". Участники ознакомятся с историей библиотеки, тесно связанной с историей города и его архитектуры. Справки и запись по телефону: 78-28-76 (добавочный 141).

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Презентация книги Яны Жемойтелите "Смотри: прилетели ласточки".

16.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). Юбилейный концерт хора русской песни "Сударушка" (хор типографии им. Анохина). Вход бесплатный.

17.00, Карельская государственная филармония (г. Кондопога, Дворец искусств). "Еще раз про любовь". Закрытие абонемента №5 "Музыка кино". В программе музыка из кинофильмов о любви. 400-600 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). А. Адан. "Корсар". Романтический балет в трех актах. "Корсар" – это зрелище на все вкусы, сочетающее имперскую роскошь постановки, динамичный сюжет и великолепные разнообразные танцы. 150-1200 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). "Эликсир любви, или Несколько мелких неприятностей из жизни доктора Мишеля и его слуги Огюста". Шалость в одном действии по мотивам пьесы Леонида Филатова.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Хидден. 200 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "№ 13". Пьеса английского драматурга Рэя Куни "№13" написана в 1991 году. Удостоена премии имени Лоуренса Оливье как лучшая английская комедия года. Спектакль с успехом идет на сценах театров всего мира. 800 руб.

19.00, клуб "Z.efir" (ул. Красная 10). F.P.G в Петрозаводске отметит свой День рождения грандиозным концертом. 700-900 руб.