Куда пойти в Петрозаводске 16 декабря: Активная встреча зимы и "Русская звезда" от Мары

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

11.00, 17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Серебряное копытце". Есть поверье, что в уральских лесах живет волшебный козлик, на правой ноге у него – серебряное копытце. Топнет копытцем - появится драгоценный камень… с 4 лет. 250 руб.

11.00 (2-3 года), 12.00 (4-5 лет), Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). "Бал во дворце". Концерты абонементов №16-А и №18-А "От двух до пяти: музыкальные сказки".

12.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс для детей "Лепим из полимерной глины". Кот залез в рождественский носок. 400 руб.

12.30, 14.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Серия мастер-классов "Приключалкино" по созданию мультфильмов своими руками с преподавателем Карельского колледжа культуры Еленой Кубли.

16.00, кафе "Mama Room" (ул. Кирова, 24). Мастер-класс "Волшебная экоелочка". Елка изготовлена из дерева, никакой химии; ее можно использовать как самостоятельное украшение или как полочку.1500 руб.

17.00, арт-пространство Agriculture_club (Коммунальная 20а). Метафорический Новый год в Agriculture. Рисуем под живую музыку. Отключаемся от внешней суеты. Погружаемся в собственную глубину. И творим. 300 руб.

17.00, киноклуб "Arthouse" (ул. Машезерская, 14). Фотовыставка "Переверни мир". 100 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Рождественский гала-концерт оперы. Впервые на сцене Музыкального театра Карелии будет представлена знаменитая сцена "Половецкие пляски" из оперы Бородина "Князь Игорь" в исполнении оперной и балетной трупп. 150-750 руб.

18.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Презентация новых изданий, подготовленных Петрозаводской государственной консерваторией. Сборник "Призвание" посвящен жизни и творчеству композитора Эдуарда Патлаенко, сборник "Борис Напреев: статьи, исследования, воспоминания" издан к 80-летию со дня рождения музыковеда-исследователя, композитора и педагога.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). JUMP!JUMP!JUMP! - самое активное и быстрое событие начала зимы! 200 руб.

18.00, молодежный центр "Смена" (ул. Горького, 10). Семейный концерт. Танцы под блюзы и хиты рок-н-ролла. Мастер-классы по изготовлению музыкального инструмента казу в домашних условиях и по изготовлению гремелок и шумелок. 300 руб. с семьи.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). Р. Хоудон. "Шикарная свадьба". Одна из самых популярных современных комедий в Европе. 800 руб.

19.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). МАРА в Петрозаводске. Новый альбом "Русская звезда". От 800 руб.