Куда пойти в Петрозаводске 16 июня: Олимпийский день, завтрак феминисток и мозговой штурм
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Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.
9.30, рейс Сбормобиля (первая точка – магазин "Магнит", Луначарского, 33).
10.00, пл. Кирова, стадион "Юность". XXX Всероссийский олимпийский день. Фестиваль бега и северной (скандинавской) ходьбы "1/10 Олимпийского марафона". Торжественное открытие в 11.00.
10.00, пл. Кирова, стадион "Юность". V летняя детская олимпиада "Маленький чемпион": марафон ползунков, забег ходунков, семейные полосы препятствий, подъем скалолазов, гонки на самокатах и пр.
11.00, ул. Гвардейская, 60. Серия Республиканских турниров по пляжному волейболу в формате "микст".
11.00, Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). FemЗавтрак "Мой феминизм".
18.00, show-bar "Ели-Пели" (ул. Московская, 1). Игра MindStorm. 300 руб. с участника.
20.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Части всего [visual ambient|experimental] (СПб), ἐγρήγορος [dark ambient|drone] (Мск), SynthCone [noise] (Птз). 200 руб.
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