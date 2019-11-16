Куда пойти в Петрозаводске 16 ноября: Вечер карельской культуры, Прожарка и LUMEN в городе

Афиша событий карельской столицы на субботу.

10.00, физкультурно-оздоровительный комплекс (ул. Ключевая, 10). Республиканские соревнования по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

10.00, площадка рядом с ТРЦ "Лотос Плаза" (пр. Лесной, 47а). Нетренировка "Твое спортивное утро" – утро спортивной бодрости. Без ограничений по возрасту и уровню физической подготовки. Беговая дистанция и дистанция для северной (скандинавской) ходьбы.

10.30, 12.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Н. Гернет. "Непослушный дорофей". Интерактивный спектакль о непослушном гусенке, которого утащила лиса, где маленькие зрители становятся активными участниками происходящих событий. С 2 лет. 250 руб.

11.00, ПетрГУ (корпус №11, ул. Пушкинская,17, зал самбо). Республиканский турнир, посвященный Всероссийскому дню самбо.

11.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Гастроли Белорусского государственного академического музыкального театра (Минск). В. Семенов. "Тайна пиратских сокровищ". Мюзикл-фэнтези в одном действии. 200-300 руб.

12.00, 15.00, ДК "Машиностроитель" (наб. Варкауса, 11). Музыкальное детское шоу "Синий трактор". Добрая шоу-сказка в мягком плюшевом формате для самых маленьких зрителей. От 500 руб., дети до 4 лет бесплатно без отдельного места.

13.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастики". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

13.00, школа программирования dpv.school (молодежный иннопарк ПетрГУ, пр. Ленина, 33). Бесплатный двухмесячный курс обучения веб-разработке. Участвовать могут все желающие по предварительной регистрации: https://bit.ly/2mnOEuB.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Творческая программа "Kraski Карелии". Художники воссоздадут палитру красок северных ландшафтов, музыканты раскроют тайны древних карельских инструментов, а книги станут проводником в страну старинных сказок и фантазии.

15.00, Центр народного творчества и культурных инициатив (пл. Ленина, 2). Вечер карельской культуры "Aivokyly", приуроченный к 30-летию создания КРОО "Союз карельского народа".

16.00, Карельская государственная филармония (Дворец искусств, г. Кондопога). "Ущипните меня кто-нибудь". Открытие абонемента №33 "Всей семьей во Дворец". 250 руб.

16.00, Институт педагогики и психологии ПетрГУ (ул. Пушкинская, 17). День социолога-2019.

18.00, манеж ПетрГУ (ул. Герцена, 31б). Тестирование населения ВФСК ГТО.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Гастроли Белорусского государственного академического музыкального театра (Минск). О. Ходоско. "Шалом алейхем! Мир вам, люди!". Мюзикл в двух действиях. 200-1300 руб

19.00, негосударственный театр "Ad Liberum" (на сцене театра Дома актера, СТД Карелии, пр. К. Маркса, 19). "Наша кухня". Драма в одном действии. 1980 год. Коммунальная квартира старого барака в небольшом городке. Практически все жильцы давно съехали, получив новое жилье, и только в нескольких квартирах этого старого дома обитают такие же старые жильцы, не желая покидать своего пристанища. 450 руб.

19.00, клуб "Solo" (ул. Коммунальная, 20). "LUMEN". От 1500 руб.

20.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Лучшие хиты отечественного рока вместе с группой "Музыка вчерашнего дня". Вход бесплатный.

22.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Прожарка Птз. Гость – Алексей Еникеев. 300 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Лига холостяков. До 00.00 вход бесплатный, после 150 руб.

23.00, клуб "Solo" (ул. Коммунальная, 20). Всем нужен рэп. Cozy, 9PM, Rosher x rap queen, Samurai, Akidra. 200-300 руб.

23.55, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). Moroshkä - свежая музыкальная формация, плод многочисленных совместных приключений и экспериментов в области осмысленной импровизации. Вход свободный.