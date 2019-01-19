Куда пойти в Петрозаводске 20 января: Всероссийский день снега, встречи в библиотеке и театр

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

10.40, лыжная трасса "Фонтаны", местечко "Развилка". Всероссийский день снега. Зимние спортивные аттракционы: cнежный волейбол, метлохоккей, рисование на снегу, лыжный тандем, тропа загадок, катание с горки. 15.30 – подведение итогов, награждение, закрытие мероприятия.

11.00, развлекательный центр "Горка" (Лососинское шоссе, 17). Всероссийский день снега. Соревнования по горным лыжам для детей и молодежи. Семейная эстафета. Детская "Полоса препятствий", щеткохоккей, ватрушинг, мастер-классы. 15.30 - подведение итогов, награждение.

11.00 (2-3 года), 12.00 (4-5 лет), Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "В стране карликов и великанов". Открытие абонементов №16-Б и №18-Б "От двух до пяти: музыкальные сказки".

12.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Е. Шварц. "Снежная королева". Знакомую с детства волшебную историю о мечтательном мальчике по имени Кей и его отважной подружке Герде расскажут куклы-марионетки. С 5 лет. 250 руб.

12.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс: лепим из полимерной глины. Гринч. 400 руб.

13.00, Губернаторский парк. Церемония открытия ледовой площадки. Показательное выступление фигуристов из петрозаводской спортивной школы №6, танцевальные номера от коллектива "Петровская слобода", квесты, флешмобы и эстафеты-конкурсы.

13.00, ул. "Правды", 5. Воскресные занятия для молодежи в Приходском. Изучение Посланий Апостолов - 15 глава, послания к Римлянам. Беседа "Праздник Богоявления".

14.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Встреча участников семейного литературного клуба "Бабочка". Творческая лаборатория будет посвящена проблеме перевода на примере сонетов Уильяма Шекспира.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Клуб "Старая пластинка" приглашает: "Ленинградская тема в советской песне". Программа с участием хоровой группы "Невская волна" Петрозаводского общества "Жители блокадного Ленинграда".

18.30, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). И. Кузнецов. "Карельский пленник". Премьера оперы по мотивам повести К. Паустовского "Судьба Шарля Лонсевиля". Перед спектаклем - нескучная лекция "Как слушать оперу". Начало в 17.30. 150-1600 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). У. Шекспир. "Двенадцатая ночь, или Что угодно". Комедия. 300-400 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). Е. Исаева. "Про мою маму и про меня". Воспоминания о разговорах автора со своей мамой. Жанр пьесы автор определил как "школьные сочинения в двух действиях". 500 руб.