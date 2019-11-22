Куда пойти в Петрозаводске 23 ноября: Вепсская культура, открытый микрофон и квартирник для любителей

Афиша событий карельской столицы на субботу.

10.00, ФОК (ул. Ключевая, 10). Организация тестирования населения ВФСК ГТО по плаванию.

10.00, RunKarjala Park, площадка рядом с ТРЦ "Лотос Плаза" (пр. Лесной, 47а). Нетренировка "Твое спортивное утро" – утро спортивной бодрости. Без ограничений по возрасту и уровню физической подготовки. Беговая дистанция и дистанция для северной (скандинавской) ходьбы.

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Малышкины забавы". Интерактивный спектакль подразумевает не только яркие истории в пряничном домике, но и веселые игры, забавы и потешки на полянке перед ним. Все действие перенесено в фойе театра, где есть место для спектакля и игр. С 1,5 лет. 250 руб.

11.00, мемориальный комплекс "Вечный огонь" (в случае незавершения работ на мемориале мероприятие пройдет у военно-мемориального комплекса "Аллея памяти и славы"). Закрытие республиканского этапа Всероссийской акции "Вахта Памяти-2019".



фото: vk.com/estapheta_pokoleniy

13.00, ВСЦ "Акватика". Открытый Кубок Республики Карелия и региональные соревнования по фитнес-аэробике.

13.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. Вальдгардт. "Кошкин дом". Музыкальная сказка в одном действии. Смешная и поучительная история по сказке С. Я. Маршака. 100-400 руб.

13.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

14.00, Национальный музей РК (пл. Ленина, 1). Презентация третьей книги воспоминаний жителей Заонежья "Сродники".

14.00, дворец спорта "Koral" (ул. Пограничная, 50). Открытый Кубок Республики Карелия по художественной гимнастике.

15.00, Центр народного творчества и культурных инициатив РК (пл. Ленина, 2). Вечер вепсской культуры.

15.00. Кинотеатр "Премьер" (ул. "Правды", 38в). Премьера документального фильма "На нашей стороне" и встреча со съемочной группой.

17.00, ансамбль "Кантеле" (Дом "Кантеле", пр. К. Маркса, 6). Русские романсы, авторские песни, поэзия "серебряного" и ХХ века – в новой концертной программе "Ностальжи". Исполняют заслуженные артистки Карелии Татьяна Перонь и Ирина Попова.

17.00, молодежное пространство "Smena_loft" (ул. М. Горького, 10). Квартирник для музыкантов-любителей Music of My Soul. Вход бесплатный.

18.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). Sebastian Studnitzky Trio: Memento. Авторские композиции Себастьяна Студницкого. В программе принимает участие Симфонический оркестр филармонии. 500-1200. руб.

18.00, кофейня "Cofessor" (ул. Антикайнена, 27). Поэтический вечер "Slovo". Открытый микрофон, каждый сможет прочесть свое стихотворение или произведение своего любимого автора.

18.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Цикл концертов "Музыка и слово" в Национальной библиотеке. "Немного Парижа…". Концерт в одном отделении. Музыка французских композиторов в исполнении Эльвины Муллиной, Дарьи Батовой, Чингиза Кадырова, Максима Аксенова и Александра Дьякова. 200 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Любовь. Письма". Петербургский режиссер Борис Цейтлин рассказывает захватывающую историю двух любящих людей, которые переписывались с детства до самой смерти одного из них. 400 руб.

19.00, негосударственный театр "Ad Liberum" (на сцене театра Дома актера, СТД Карелии, пр. К. Маркса, 19). "Пир во время чумы". В моноспектакле Е. Сапегиной драматическая кавер-версия - это переосмысление поэтических произведений великого Пушкина, возможность еще раз поразмышлять над извечными вопросами человечества - проблема выбора - добро и зло, гений и злодейство, скупость и бескорыстие, цинизм и смирение, честность и ложь, совесть, зависть, любовь... 450 руб.

20.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). "Белый Танец" - семейный коллектив из Петрозаводска, сочетающий в себе три поколения женщин. Популярные хиты разных лет. 300 руб.

23.00, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). Hoopa & Forgotten disco star. Проповедники виниловой культуры. 300 руб.

23.00, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). "Почувствуй музыку". Bolshoe Uho meets vinyl and friends.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). MC+DJ-set. Глеб Соловей (СПб). До 00.00 вход бесплатный, после 150 руб.