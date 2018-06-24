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Новости. Общество
09:00, 24 Июня 2018

Куда пойти в Петрозаводске 24 июня: Спорт, рисование и мозговой штурм

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Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

10.00, ФОК (ул. Ключевая, 10). Республиканский этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций. Плавание.

10.45, РСК "Курган" (Курганский проезд, 3). Открытие Кубка РК по лыжероллерам.

12.00, Чалнинский сельский Дом культуры (Пряжинский район, п. Чална, ул. Гусева, 27). Торжественный концерт творческих коллективов, посвященный 70-летию п.Чална.

12.00, котокафе "Х-САТ" (пр. Ленина 3). Мастер-класс "Котики. Петербуржские коты." Акрил. Роспись камня". Стоимость – 350 руб. для детей, 370 руб. - для взрослых. 15.00, урок живописи "Рисуем царственный пион". Стоимость: 350 руб. (мастер-класс длится 1-2 часа, пока рисунок не будет готов). Все включено.

18.00, Show-bar "Ели-Пели" (ул. Московская, 1). Новая игра Mind Storm - барно-ресторанная интеллектуально-развлекательная игра. Она состоит из кучи интересных вопросов, разделённых на туры. При этом затрагиваются абсолютно разные сферы жизни, но, в основном, это не энциклопедические знания, а логика, догадливость и находчивость.

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