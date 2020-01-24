Куда пойти в Петрозаводске 25 января: Йога, воспоминания о Высоцком и встреча декадентов

Афиша событий карельской столицы на субботу.

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Ладушки". Материал спектакля для самых маленьких известен всем мамам и папам, бабушкам и дедушкам − это русские народные потешки и пестушки: "Ай-дуду-дуду-дуду, сидит ворон на дубу", "Мишка косолапый", "Идет коза рогатая", "Гуси-гуси! Га-га-га!" и многие другие... С 1 года.





11.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Йога с Ритой Гашковой. Вход донейшн.

12.00, ТРЦ «Лотос-Плаза» (Лесной пр., 47а). Благотворительная выставка-раздача бездомных кошек Первого Петрозаводского приюта.

13.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Клуб интеллектуального развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.





14.00, 17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Премьера. "О рыбаке и рыбке". По мотивам сказки А. С. Пушкина. Емкий и краткий пушкинский текст раскрывается как история о страстях и покаянии, о пути человека к Богу и о пути человека - через Бога - к человеку, поскольку именно "человек есть мера всех вещей". С 8 лет. От 300 руб.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Заседание клуба любителей творчества Владимира Высоцкого.

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Проект "Skill School". Первое занятие - "Истории эффективного бизнеса".





18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. И. Чайковский. "Евгений Онегин". Лирические сцены в двух частях. Режиссер Ю. Александров перенес действие спектакля из начала в конец девятнадцатого века, из эпохи Пушкина – в эпоху Чайковского. На первый план выходят не атрибуты дворянской жизни – роскошные имения и пышные балы, а душевные терзания и нравственные искания героев. 150-600 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Премьера. А.С. Грибоедов. "Горе от ума". Комедия в стихах. Классический текст на сцене Национального театра Карелии раскрывается в современном контексте. Пьеса звучит остро и иронично. Сквозь историю взаимоотношений героев зритель увидит личности самих актеров и их взгляд на сегодняшнюю жизнь. От 250 руб.

19.00, негосударственный театр "Ad Liberum" (на сцене ДМШ № 1 им. Г. Синисало, Октябрьский пр., 11). "Женитьба". Совершенно невероятное событие в двух действиях. Этот яркий и очень смешной спектакль не даст соскучиться даже самому искушенному зрителю. Сам Николай Васильевич определил жанр своего произведения, как "совершенно невероятное событие". Сон, просто сон. 550-600 руб.





19.00, кафе Coffessor (ул. Антикайнена, 27). Встреча "Декадент". Читаем авторскую прозу, поэзию и публицистику, игнорируем цензуру, но критика остается неизменной. 200 руб.

20.20, клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). The Swinging Trumpet. Музыкальный проект петрозаводских музыкантов: Константин Колесов - труба, Павел Полузанов - гитара, Константин Харланов - контрабас, Сергей Смирнов – барабаны. 250 руб.

23.00, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). "Клюква 2020". Ди-Джеи: АВ, 2Д, Проект Куб. 100 руб.

23.00, клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Ночь всех студентов и Татьян в стиле Black star. Приглашенный гость - DJ Stev (Москва). 200 руб.



