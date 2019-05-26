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Новости. Общество
09:00, 26 Мая 2019

Куда пойти в Петрозаводске 26 мая: Вас ждет Город мечты, Звезда Карелии и Хрюшер

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Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

Ярмарка HOBBY МАРКЕТ – площадь Кирова 

С 11.00 до 21.00.
Мастера-участники ярмарки вручную и с душой подготовили множество небывалых вещиц: натуральная косметика, украшения из камней, бисера, эпоксидной смолы, кожи, флорариумы, деревянные и вязанные игрушки для детей, детский текстиль, вязаные шарфы, предметы декора, плетеные корзинки, тапочки из войлока и сладости.
Традиционно на ярмарке пройдут творческие мастер-классы, где каждый сможет своими руками создать шедевр, подарить и оставить его на память. 

Картина Маслом – ул.Красноармейская,6 

11.00 - 14.00. Мастер-класс по масляной живописи – Сирень.

Взрослые и дети 8+

День возвращенной книги

26, 27 и 28 мая в муниципальных библиотеках пройдут Дни возвращенной книги.

В этот период с горожан не будут взиматься пени за задержку книг, взятых ранее. Акция приурочена к Общероссийскому Дню библиотек, который отмечается 27 мая.

Семейный фестиваль "Город моей мечты" – площадь Кирова и Стадион "Юность"

С 11.00 до 21.00.

Большой семейный праздник приурочен к Международному Дню защиты детей.

В центре Петрозаводска состоятся звездные выступления, бал кадетов, театральные постановки, флешмобы, мастер-классы, спортивные соревнования, игры, выставки, концерты и детская дискотека.

В 12.30 начнут работу "Патриотический квартал", "Детская площадка", "Велосипедный парк", "Творческий проспект", "Здоровый бульвар", "Добрый район", "Ярмарочный двор", "Национальный проспект", "Соборная улица" и "Спортивный стадион".

В 13.45 впервые по площади Кирова пройдут семьи с детьми в национальных костюмах, коллективы детских садов и школ, общины и диаспоры.

Танцевальный турнир "Звезда Карелии-2019" – водно-спортивный центр "Акватика" (ул.Пушкинская,7) 

С 9.00 до 19.00.

Состоится великолепное танцевальное событие.

Мастер-класс от барабанщиков "DRUMMers PARTy" – площадь Кирова 

С 11.00 до 21.00

Мастер - классы от профессиональных барабанщиков, презентации школ барабанов, показательные выступления учеников и интерактивы - и это все днем! А самое зрелищное - кавер-шоу барабанщиков на площади Кирова - вечером!

Физкультурно-спортивный праздник для детей с ОВЗ - стадион Юность (Карла Маркса, 4) 

С 10.00

Концерт индийского танца - Детская музыкальная школа (ул.Московская,12)

В 16.30

Коллектив индийского танца "Ситара" приглашает концерт.

Вход на мероприятие по пригласительным билетам. Форма мероприятия Donation, то есть добровольный благотворительный взнос от 200 рублей (на покрытие аренды зала).

Рок-группа "Хрюшер" – презентация нового альбома – клуб "Культура" (Дзержинского,3)

18.00

Это новая классная группа из родного Петрозаводска. Новый альбом. Новый мир. Новый хрю!

Хрюшер - это быстрый, грязный и мелодичный рок. 
Вход: 150 рублей

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