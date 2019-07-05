Куда пойти в Петрозаводске 6 июля: Американский футбол и дискотеки

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

9.30, ресторан "Фрегат" (пр. К. Маркса, 1а). Бизнес-форум. Предприниматели смогут перенять опыт успешных предпринимателей-практиков из Москвы и Петрозаводска с ежемесячным доходом 1+ млн рублей.

13.30, стадион "Спартак". Американский футбол – всероссийские соревнования.



фото: паблик "Карельские оружейники" в соцсети

17.00, ансамбль "Кантеле" (пр. К. Маркса, 6). "Летим за летом". Искрометная атмосфера летних деревенских праздников, яркие танцевальные и вокальные номера, чистое и нежное звучание старинного национального инструмента кантеле, возможность в одной концертной программе узнать о народных обычаях и традициях, связанных с самым любимым временем года.

20.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Акустический концерт Леши Захарова. В программе песни групп "Мумий Тролль", "Би-2", "Ляпис Трубецкой", Чиж&Со, "Пикник", а также авторские песни. 200 руб.

21.00, Карельская государственная филармония (Дворец искусств г. Кондопога). Органная ночь. Концерт V Международного фестиваля органной музыки "Grande Orgue".





22.00, ночной клуб "Z.efir" (ул. Красная, 10). 5 лет без сна! Празднование пятилетия клуба. 200 руб.

22.30, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Караоке.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Лига холостяков против лиги холостячек. До 00.00 вход бесплатный, после 100 руб.

20.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Дискотека "Союз". 200 руб.