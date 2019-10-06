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Новости. Общество
09:00, 06 Октября 2019

Куда пойти в Петрозаводске 6 октября: День ходьбы, обсуждение книги и stand-up

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Афиша событий карельской столицы на воскресенье.

9.30, рейс Сбормобиля. Расписание здесь.

10.00-14.00, "Agriculture-club" (ул. Коммунальная, 20). Кастинг на участие в мультимедийном спектакле. Юноши и девушки 16-25 лет. Подготовить стихотворение, монолог, прозаический отрывок, историю - на выбор. Участие бесплатное.

11.00, стадион "Юность", парк "Ямка". Всероссийский день ходьбы.

11.00, район стадиона "Коммунальник" и РСЦ "Курган". Туристско-краеведческий сбор "Золотая осень-2019".

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). П. Васильев. "Приключения Колобка". Спектакль по мотивам русской народной сказки учит детей не только играть и фантазировать, но и понимать новую, точнее, хорошо забытую лексику. С 3 лет. 250 руб.

13.00, ул. "Правды", 5. Воскресные занятия в Приходском для молодежи. Изучение посланий апостолов, тематическая беседа.

13.00, школа живописи "Радуга" (Березовая аллея, 25-1). Занятие для детей 5-12 лет.

14.00, "Agriculture-club" (ул. Коммунальная, 20). Литературный клуб. Обсуждение книги Г.Д.Робертса "Шантарам". Вход свободный.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "История кино Финляндии до братьев Каурисмяки и после". Лекция киноведа, кандидата искусствоведения, автора ряда монографий по истории кинематографа Алексея Дунаевского.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). В рамках проекта "Читайте улицы как книги" состоится экскурсия по маршруту "Парк культуры и отдыха".

16.00, кафе "Простая еда" (пр. А. Невского, 62). Лепка из полимерной глины. Забавный гамбургер. 400 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). А. Спадавеккиа. "Хрустальная туфелька". Музыкальная сказка в двух действиях. Всеми любимая история о Золушке и ее хрустальной туфельке, о прекрасном Принце и злобной Мачехе, о мудром Короле и Фее-Крестной... 150-1100 руб.

18.00, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). Trap ducks are returning 2016. Трэп, хип-хаус, фонк, гетто, танцевальная музыка. От 200 руб.

19.00, клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 5). Stand-up в "Бегемоте". Участник телепроекта "Открытый микрофон", резидент Stand-up Petersburg Вадим Якунин, самый перспективный комик страны, победитель шоу "Рассмеши комика" Борис Зелигер. Компанию им составят петрозаводские акулы юмора Артем Побережный и Никита Горнов 250 руб.

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