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Новости. Общество
09:00, 09 Мая 2019

Куда пойти в Петрозаводске 9 мая

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День Победы

9.00, ул. Гоголя. Торжественная церемония возложения венков и цветов к Мемориальному комплексу "Аллея памяти и славы".

9.30, пл. Ленина. Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к Мемориальному комплексу "Вечный огонь".

10.00, пл. Кирова, аллея городов-побратимов. "Линия Карельского фронта" - ландшафтная инсталляция.

10.00, пл. Кирова. "Служба по контракту – твой выбор!" - интерактивная программа.

11.00, пл. Кирова. Торжественное прохождение войск Петрозаводского гарнизона, участников городской военно-патриотической игры "Зарница-2019", кадетов. "Спортивная ода Победе!" - показательные выступления учащихся спортивных школ.

11.45, пл. Кирова, аллея городов-побратимов. "Полигон" - игровая интерактивная реконструкция. Экспозиция музейно-выставочного комплекса "Полет" Дома творчества детей и юношества №2. "Военный альбом: Великая Отечественная война глазами военных фотокорреспондентов" - программа муниципальных библиотек. Военно-полевая почта с карельским филиалом Почты России: акция "Дерево добра", мастер-класс "Треугольные письма войны", посткроссинг (отправка открыток в любую точку мира). "И будет месяц май…" - концерт Центра образования и творчества "Петровский дворец".

12.30, пл. Ленина. Республиканский этап Всероссийской акции "Бессмертный полк". Сбор в 12.00.

13.00, пл. Кирова. Республиканский фестиваль по фитнес-аэробике, посвященный Дню Победы.

14.00-16.00, пл. Кирова - пр. К. Маркса - пл. Ленина – ул. Петербургская - пр. К. Маркса - пл. Кирова - "День Победы". Традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города.

14.00, пл. Кирова (сцена). "Мир. Спорт. Май" - показательные выступления и мастер-классы спортивных клубов города. 16.30, "Цена Победы" - стихи о войне в исполнении участников городского конкурса. 17.00, "Мелодии огненных лет" - программа эстрадно-духового оркестра Петрозаводской детской школы искусств им. М. Балакирева. 17.30, "Молодость. Весна. Победа" - концерт победителей ХVI городского молодежного фестиваля патриотической песни "Салют Победе!". 18.30, "Ты вернись с войны, солдат…" - концерт солистов вокальной студии "Соло" Городского дома культуры. 19.00, "Над страной весенний ветер веет…" - праздничный концерт по произведениям И. Дунаевского с участием солистов Музыкального театра Республики Карелия. 20.00, "Дороги войны" - концерт группы "Мысли вслух" (Санкт-Петербург, Петрозаводск). 21.00, "Помнит сердце, не забудет никогда…" - концерт вокального ансамбля "Петроглиф".

22.00, пл. Кирова. "Салют Победителям!" - праздничный фейерверк.

Афиша культурных событий карельской столицы на четверг.

14.00, г. Кондопога, Ледовый дворец. Республиканский турнир по хоккею среди детских команд имени Е.Д. Мишакова (10 и 12 мая – начало в 9.00).

19.00, Национальный театр Республики Карелия, большая сцена (пр. К. Маркса, 19). Сеппо Кантерво. "Sinitaivaan laulu / Песни синего неба". В любое время, будь то мир или война, люди всегда остаются людьми: и советские солдаты, и финские хуторяне, – все от войны устали: им хочется жить, любить, рожать детей. Основной темой спектакля становятся военные действия не на поле боя, а в человеческих душах. От 300 руб.

19.00, Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Carpe diem. Киноклуб с Максимом Ивановым. Фильм "Свои", 2004. 100 руб.

19.00, Православный центр, (ул. Краснофлотская, 31, 3-й этаж, вход со двора, звонок в домофон). Изучаем Евангелие вместе. Притча о Добром пастыре и беседа на празднике обновления о своем богосыновстве.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). "Выходные победителей". Вход бесплатный.

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