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Новости. Общество
09:00, 09 Марта 2019

Куда пойти в Петрозаводске 9 марта: Праздник аэробики, Табор спускается с неба и вечеринки

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Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

9.00, начало трассы "Фонтаны" (Лесной пр., 3а). PTZ ski marathon. Классический ход. Дистанции: 50 км, 33 км, 16 км, 5 км (детские старты).

10.00, дворец спорта "Koral" (ул. Пограничная, 50). Чемпионат и первенство СЗФО и ЦФО по фитнес-аэробике. Участвуют сильнейшие команды России. Мастер-классы по хип-хопу.

10.00, ВСЦ "Акватика" (ул. Пушкинская, 7). Чемпионат и Первенство Республики Карелия по киокусинкай (синкекусинкай-кумитэ) среди взрослых, юношей, юниоров 12-17 лет.

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Г. Ландау. "Маша и медведь". Спектакль для самых маленьких по мотивам всем известной русской народной сказки. В сказке медведь Миша совсем не страшный, добрый и покладистый. Перед спектаклем театрализованная программа "Праздник для принцесс". С 2 лет. 250 руб.

11.00 (2-3 года), 12.00 (4-5 лет), Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "О марше и маракасах". Концерты абонементов № 15-Б и 17-Б "От двух до пяти: музыкальная азбука".

12.00, ФОК на Ключевой, универсальный зал (ул. Ключевая, 10). Открытие Чемпионата и Первенства СЗФО по смешанным боевым единоборствам (ММА).

12.30, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

16.00, РСК "Спартак" (ул. Герцена, 1). Открытие региональных соревнований по легкой атлетике.

18.00, Большой зал консерватории (ул. Ленинградская, 16). Музыкальный проект Get In! Студенты и преподаватели Петрозаводской консерватории, а также приглашённые музыканты. А. Пьяццолла. "Четыре времени года в Буэнос-Айресе". А Батагов. "Письмо Сергея Рахманинова Филипу Глассу" и "Письмо Сергея Рахманинова Симеону тен Хольту". П. Карманов. "Второй снег на стадионе", "Подарок самому себе на день рождения" и Get In!

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). А. Спадавеккиа. "Хрустальная туфелька". Музыкальная сказка в двух действиях. всеми любимая история о Золушке и ее хрустальной туфельке, о прекрасном Принце и злобной Мачехе, о мудром Короле и Фее-Крестной... 150-1100 руб.

19.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Табор спускается с неба". Цыганское трио "Лойко". К юбилею Сергея Эрденко. 600-3000 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Баба Шанель". Самодеятельный ансамбль русской песни "Наитие" при Доме культуры для глухонемых празднует своё десятилетие. За столом все пять солисток, чей совокупный возраст уверенно приближается к пятистам годам... 400 руб.

19.00, Негосударственный театр "Ad Liberum", сцена театра Дома Актера СТД Карелии (пр. К. Маркса, 19). "Здравствуйте, вам!". Спектакль-концерт в одном действии к дню рождения Андрея Миронова. В формате эстрадного концерта, спектакль перенесёт зрителя на съемочные площадки фильмов с участием артиста. 450-500 руб.

20.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). "Лесная саперная дивизия". KISS MY RAVE! – LSD. Электропанк.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка "World deejay day". До 00.00 вход свободный.

23.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). "Почувствуй музыку". Bolshoe Uho meets vinyl and friends. Островная, континентальная и трансгалактическая электроника.

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