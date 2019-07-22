Куда потратят субсидии фермеры-победители конкурса "Агростартап" в Карелии

Минсельхоз Карелии объявил результаты первого конкурса "Агростартап" по предоставлению субсидий начинающим фермерам в рамках национального проекта поддержи малого и среднего предпринимательства.

На право получения грантов было подано 29 заявок, победителями стали 15 человек. Каждый фермер получит по 3 млн рублей независимо от того, какой вид продукции он производит, за исключением свиноводства. Тем фермерам, которые решат объединиться в кооперативы, сумму увеличат до 4 млн рублей каждому.

Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".