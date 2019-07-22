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Новости. Экономика
12:39, 22 Июля 2019
фото: pixabay.com / photochur

Куда потратят субсидии фермеры-победители конкурса "Агростартап" в Карелии

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Минсельхоз Карелии объявил результаты первого конкурса "Агростартап" по предоставлению субсидий начинающим фермерам в рамках национального проекта поддержи малого и среднего предпринимательства.

На право получения грантов было подано 29 заявок, победителями стали 15 человек. Каждый фермер получит по 3 млн рублей независимо от того, какой вид продукции он производит, за исключением свиноводства. Тем фермерам, которые решат объединиться в кооперативы, сумму увеличат до 4 млн рублей каждому.

Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2019-07-22 13:04:32
Субсидий не давать. Выбрали рынок и крутись как хочешь.
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