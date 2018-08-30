Кудрин объяснил причины воровства в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что могло бы поспособствовать борьбе с коррупцией.

В России действительно распространена коррупция, и причина этому — в нехватке общественных и государственных институтов контроля, рассказал в интервью "Коммерсанту" глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пише "Лента.ru".

"Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно", — сказал он.

По его словам, борьбе с коррупцией могли бы поспособствовать свобода слова, политическая конкуренция и "реальная подотчетность органов власти своим избирателям". "Да мы даже до сих пор не научились работать с ценами госконтрактов по-настоящему, хотя занимаемся этим 20 лет", — отметил глава Счетной палаты.

Он назвал и сильные стороны государственной антикоррупционной политики, в числе которых открытость данных о госзакупках. "Однако у нас плохо с системным анализом происходящего", — подчеркнул Кудрин, добавив, что государству следует работать над повышением наглядности и информативности данных о госзакупках, "облегчать их понимание для простого человека".