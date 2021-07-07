«Кулинарный патриотизм» населения поможет бизнесу Карелии конкурировать с российскими производителями

Продукты питания от местных производителей пользуются особенным спросом у жителей Карелии, и это один из главных факторов, который помогает развиваться малому бизнесу в пищевой промышленности.

В этом убежден гендиректор и соучредитель одной из петрозаводских фирм Денис Амосов. Его небольшое предприятие выпускает пельмени, котлеты и другую мясную продукцию.

По словам Амосова, предпринимателям республики непросто выдерживать конкуренцию с крупными российскими компаниями, которые за счет больших объемов держат низкие цены. Тем не менее, в Карелии немало успешных предприятий, работающих в сфере пищевой промышленности.

Развиваться малому бизнесу в этой сфере помогает «кулинарный патриотизм» жителей Карелии.

«Он держится на желании потреблять качественный продукт без каких-либо заменителей и вкусовых добавок. И мы эту идею продвигаем. У нас тесто — это тесто, там нет ничего, кроме муки, соли, воды и яичного меланжа — это то же натуральное яйцо, но в сушеном виде. А фарш — это фарш, в котором есть только мясо, лук, причем натуральный, и натуральные специи. Когда запускаем новую продукцию, сами ее пробуем. Слепили несколько пельмешек, сварили, попробовали. Если устраивает — запускаем производство. Мы производим то, что едим сами, чем кормим наши семьи», - рассказал Амосов.

О секретах выживания малого бизнеса в Карелии читайте в его интервью интернет-газете «Вести Карелии».