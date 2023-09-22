Кузнец подарил пожарным Карелии ломы «хулиган» собственного изготовления

Кузнец Илья Аммолайнен пришел с подарками к огнеборцам Пряжинского района республики.

Как сообщили в паблике «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району», кузнец Илья Аммалайнен вручил брандмейстерам ломы «хулиган» собственного изготовления.



Кузнец — уроженец поселка Пряжа, сейчас живет и работает в Петрозаводске.



Отметим, как сообщает «Википедия», хулиган (англ. Halligan bar, Halligan tool) — ручной немеханизированный пожарный инструмент, конструктивно состоящий из стального стержня,

заканчивающегося с одной стороны вилкой-гвоздодером, а с другой — многофункциональной головкой, объединяющей в себе плоский клин и круглый изогнутый шип, расположенные перпендикулярно к рукояти и друг к другу.



