Квартира в Петрозаводске вошла в топ дорогой недвижимости Северо-Запада

Петрозаводская квартира помещена в рейтинг самых дорогих квартир в новостройках Северо-Западного федерального округа.

Для рейтинга были отобраны строящиеся в СЗФО дома, а также жилые комплексы, сданные в эксплуатацию не более 5 лет назад. Среди последних участие принимали только лоты без отделки, за исключением проектов, где данную опцию предлагает застройщик. В рейтинг не вошли Мурманская область и Ненецкий автономный округ в связи с тем, что в этих регионах отсутствуют новостройки, соответствующие указанным выше параметрам.

Карелия в рейтинге заняла шестую строчку с показателем 9,01 млн рублей. Это стоимость самой дорогой квартиры, выставленной сегодня на продажу в жилом комплексе "Жемчужина" на берегу реки Лососинка в историческом центре Петрозаводска, сообщают "Вести Карелии".

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