Квартира в ЖК "Иволга" с отделкой "под ключ" – заходим прямо сейчас (ВИДЕО)

Компания "Баренц Групп" продолжает видео-экскурсии по строящимся в Петрозаводске жилым комплексам, на этот раз мы побывали в ЖК "Иволга" на Древлянке.

ЖК "Иволга" расположен на бульваре Интернационалистов, территория комплекса оборудована детскими площадками, футбольным полем и тренажерами для занятий спортом на свежем воздухе.

Когда мы заходим в подъезды, нас встречает авторская отделка холлов. На бесшумном лифте финской компании "Коне" мы попадаем на нужный этаж.

Квартиру в ЖК "Иволга" вы можете приобрести с отделкой "под ключ", ее качество гарантирует компания "Баренц Групп". В квартире установлены матовые натяжные потолки, оформлены обои под покраску, постелен ламинат 32-го класса. Во всех квартирах "под ключ" – современные двери из МДФ-панели с финской фурнитурой.

В ванной комнате кладут современную качественную плитку до потолка, устанавливают матовые натяжные потолки, сантехнику, коммуникации.

Напомним, что главное преимущество "Иволги" – это удобное месторасположение.

Центр Древлянки, и все близко – школы, детские сады, магазины, аптеки. Когда разрабатывался проект жилого комплекса, специалисты планировали его с учетом, что здесь будет жить много молодежи и детей. Так и есть, квартиры в "Иволге" охотно покупают молодые пары, недавно создавшие семьи. И поэтому всем нравится, что вокруг домов большие территории заняты детскими площадками, спортивными полями, уличными тренажерами. Для прогулок есть парк с елочками и замечательное место отдыха – утиный пруд, который существовал с момента строительства Древлянки, и остался сейчас, но уже в благоустроенном виде.

Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях (в том числе, льготная президентская ипотека).

Компания "Баренц" приглашает всех желающих на видеоконсультации по жилым комплексам, так же на индивидуальные экскурсии по квартирам, а специалисты ответят на любые интересующие вас вопросы.

Подробную информацию можно получить на сайте компании, а также страницах "Баренц Групп" в социальных сетях vk.com/barenzgroup и на сайте barenz.group.

Застройщик: ООО "ОСК" – ЖК "Иволга". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.