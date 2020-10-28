Лабинов назвал причину изменения "ментальности руководителей" в сельском хозяйстве Карелии

Государственная поддержка сельского хозяйства в Карелии помогла не просто увеличить объемы производства в отрасли, но и изменить "психологию", считает министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов.

Об этом он заявил в эфире телеканала САМПО ТВ 360.

"Тот инструментарий поддержки сельского хозяйства, который мы применяем, он медленно, но меняет картину нашего села и меняет психологию жителей, которые занимаются сельским хозяйством, меняет и ментальность руководителей", - сказал Лабинов.

По его словам, за последние годы увеличился объем бюджетных средств, направляемых на поддержку сельского хозяйства, и изменились условия их предоставления сельхозпроизводителям.

"Кому-то это нравится, кому-то не нравится, но, в целом, это ведет к изменению картины сельскохозяйственного производства в Карелии", - добавил Лабинов.

Как изменились условия господдержки сельхозпроизводителей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".