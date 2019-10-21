Лахденпохский кот "погасил" две улицы

В минувшую субботу жители районного центра Карелии – города Лахденпохья – лишились электроэнергии по вине бездомного животного.

Вечером 19 октября в домах на улицах Трубачева и Октябрьская в городе Лахденпохья неожиданно погас свет.

Прибывшая на место оперативно-выездная бригада АО "Прионежская сетевая компания" выяснила, что виной отключения местной трансформаторной подстанции стал кот, проникший на энергообъект. Именно он стал причиной короткого замыкания, попав в зону высокого напряжения.

Ликвидация ЧП заняла около часа, после чего поставка электроэнергии потребителям была возобновлена.



В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.