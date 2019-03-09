Лариса Долина борется с недугом

Болезнь изменила жизнь 63-летней певицы.

Лариса Долина обожает всё, что связано с пилатесом. Много лет подряд певица по несколько раз в неделю ходила на тренировки, дарившие ей хорошее настроение и стройную фигуру. Однако не так давно она бросила занятия спортом. Причиной стали проблемы со здоровьем, пишет "7 дней".

Долина рассказала, что отказалась от активных упражнений из-за болезни рук. Она страдала из-за болей в суставах. Лариса Александровна прошла курс лечения, но пока что до конца не восстановила своё здоровье. В итоге получился довольно долгий перерыв в тренировках.

"Я ходила на тренировки на протяжении шести лет. К сожалению, больше не могу. У меня возникли проблемы с руками. Я их долго лечила. Болезнь, связанная с суставами, — говорит народная артистка — Может, через полгода-год приведу себя в порядок и пойду на пилатес снова..."

Чтобы совсем не терять форму, Лариса пользуется домашним тренажером. Пару раз в неделю артистка тренируется на беговой дорожке. Она считает, что бегать вредно, поэтому обычно просто быстро ходит на нем. "Она (беговая дорожка — прим. ред) у меня стоит и дома, и на даче. Иногда ленюсь, но заставляю себя два-три раза в неделю ходить умеренно по 6-10 километров. Бегать и очень быстро ходить не полезно для здоровья", — говорит Долина.