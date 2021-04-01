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Лариса Подсадник: "Несмотря на пандемию, в отрасли культуры удалось сделать многое"

Новости. Общество
14:45, 02 Апреля 2021
фото: © правительство Карелии
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Заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник приняла участие в заседании Коллегии Минкультуры республики, где подвели итоги 2020 года.

Итоги 2020 года и перспективы развития культуры в 2021 году обсудили сегодня на заседании расширенной Коллегии Министерства культуры Карелии. Как отметила заместитель премьер-министра правительства республики Лариса Подсадник, прошедший год был сложным, но для культуры региона он стал результативным и плодотворным. Несмотря на пандемию и закрытие учреждений из-за введения ограничительных мер, в отрасли удалось сделать многое.

Так, среди масштабных культурных проектов Лариса Подсадник назвала открытие Музея Карельского фронта.


© Столица на Онего

"Это музей очень высокого уровня, один из лучших в России музеев, посвященных Великой Отечественной войне. Его экспозиция уникальна. И сегодня Музей карельского фронта бьет рекорды по посещаемости. Мы продолжаем работать над этим проектом. В 2020 году не успели завершить его полный цикл. Остались бункеры, которые тоже представляют часть сооружений военного времени. Сейчас мы работаем над тем, чтобы бункеры вошли в музейную экспозицию", - рассказала Лариса Подсадник.

По мнению заместителя премьер-министра, важно, что Карелии удалось сохранить музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, который стал брендом республики.  


© правительство Карелии

"Мы долго думали, проводить или не проводит фестиваль. Но в момент, когда уровень заболеваемости коронавирусом был достаточно низкий, мы все-таки смогли открыть "двери фестиваля" для жителей республики и гостей из других регионов. За один день концертные площадки посетили 10 тысяч зрителей. Это новый рекорд. Мы не только не потеряли фестиваль, но сделали его лучше, интереснее. И в этом году фестиваль пройдет вновь. Если позволит эпидситуация, он будет не однодневным", - поделилась Лариса Подсадник.

Прошлый год подарил жителям Питкяранты современный кинозал, а жителям Сортавалы – модельную библиотеку. В Мегреге продолжается строительство Дома культуры, который давно ждут местные жители.

В 2020 году музыкальные школы в Карелии получили возможность пополнить арсенал своего оборудования, а библиотеки укомплектовать свои фонды. Выделялись средства и на развитие карельских театров, чьи постановки получают высокие награды.

Лариса Подсадник также отметила, что несмотря на пандемию, сотрудники сферы культуры не пострадали в плане уровня зарплат.

"Мы полностью выполнили майские указы президента. Хотя было очень сложно. Виртуальные музеи и театры – это, конечно, не живые представления и выставки", - констатирует заместитель премьер-министра республики.

По словам Подсадник, у Минкультуры сегодня много планов на будущее, и они будут реализованы.

"Культура Карелии развивается. Она интересная. И то количество туристов, которых мы смогли принять, в прошлом году, говорит о том, наши объекты культуры востребованы. Не могут не радовать полные залы театров, количество посещений библиотек, результаты работы в сфере книгоиздания. Мы можем и должны гордиться уровнем культуры в нашей замечательной республике", - подытожила Лариса Подсадник.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-02 14:58:43
Изя, пореже , а то бабули из тебя опять полезут :)
Изя
2021-04-02 14:50:43
Взгляд пустой . дальше некуда ))
Изя
2021-04-02 14:49:42
ОЙ , Вась . смотри какие клоуны........))) Так песню Высоцкого и вспомнил . Кого только не в правительстве . :)
Гость
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