Ларьки из 90-х уберут с остановок Петрозаводска

Администрация Петрозаводска проводит мероприятия по наведению порядка на остановках, на территории которых расположены объекты торговли, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Для наведения порядка на остановках, на территории которых расположены объекты торговли, сотрудники администрации провели 145 выездных осмотров. По результатам этих обследований состоялись рабочие встречи с хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность на остановочных комплексах, на предмет наведения порядка в сфере благоустройства.

В ходе проведения данной работы также выявлены нестационарные торговые объекты, установленные без оформления необходимых документов. Сейчас с лицами, незаконно разместившими ларьки, проводится досудебная работа.

Часть нарушителей готовы добровольно демонтировать объекты, опасаясь привлечения к административной ответственности за самовольное занятие земельного участка.

Незаконно установленные объекты будут демонтированы в судебном порядке с возложением расходов на их собственников.

В мэрии отмечают, что земельные участки под объекты торговли на остановках большей частью предоставлялись в 90-е годы. Их размещение зачастую не соответствует современным требованиям, в том числе утвержденной схеме. В случае, если объект торговли на остановке не входит в указанную схему, администрацией проводятся мероприятия по расторжению договора аренды и освобождению земельного участка.

Хозяйствующим субъектам следует учесть, что в случае выявления нарушений требований действующего законодательства (невнесения платы за землю, реализация алкогольной продукции, содержание как самого объекта, так и арендуемой территории в ненадлежащем санитарном состоянии и т.д.) администрацией города будут предприняты меры по прекращению торговой деятельности.