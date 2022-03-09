Лед обрушился и оторвал козырек у подъезда дома в Петрозаводске (ФОТО)

Лед обрушил козырек подъезда в доме на улице Лососинской в Петрозаводске.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликованы фото обрушившегося козырька в доме на улице Лососинской, 13-а.

«В доме 13-а по улице Лососинская в пятницу, 18 марта, сошёл лёд и оторвал козырёк. В субботу, 19 марта, козырёк так лежал около подъезда. Управляющая компания на выходных ничего не делает», — сообщают горожане в паблике.

Ранее сообщалось, что в доме на Первомайском, 26-а ледяная глыба свисает над головами прохожих, и никто не спешит ее убирать.