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Лед обрушился и оторвал козырек у подъезда дома в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. От читателей
12:07, 20 Марта 2022
фото: паблик «Подслушано в Петрозаводске»

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Лед обрушил козырек подъезда в доме на улице Лососинской в Петрозаводске.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликованы фото обрушившегося козырька в доме на улице Лососинской, 13-а.

«В доме 13-а по улице Лососинская в пятницу, 18 марта, сошёл лёд и оторвал козырёк. В субботу, 19 марта, козырёк так лежал около подъезда. Управляющая компания на выходных ничего не делает», — сообщают горожане в паблике.

Ранее сообщалось, что в доме на Первомайском, 26-а ледяная глыба свисает над головами прохожих, и никто не спешит ее убирать.

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