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Ледяной дождь накроет четыре района Карелии

Новости. Общество
17:01, 22 Января 2021
фото: © pixabay.com
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Непогода надвигается на Приладожье, сообщи в МЧС Карелии.

По данным ведомства, 22 января местами, преимущественно по юго-западным районам Карелии, ожидается ледяной дождь.

Под действие неблагоприятного явления попадают Лахденпохский, Питкярантский, Сортавальский, Суоярвский районы.

В МЧС Карелии рекомендуют жителям данных районов не приближаться к проводам, провисшим низко над землей, не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода. Рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач.

Ранее сообщалось, что снегопад обрушится на север Карелии.

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