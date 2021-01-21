Ледяной дождь накроет четыре района Карелии

Непогода надвигается на Приладожье, сообщи в МЧС Карелии.

По данным ведомства, 22 января местами, преимущественно по юго-западным районам Карелии, ожидается ледяной дождь.

Под действие неблагоприятного явления попадают Лахденпохский, Питкярантский, Сортавальский, Суоярвский районы.

В МЧС Карелии рекомендуют жителям данных районов не приближаться к проводам, провисшим низко над землей, не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода. Рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач.

Ранее сообщалось, что снегопад обрушится на север Карелии.