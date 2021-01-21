Снегопад обрушится на север Карелии

МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погодных условий в нескольких районах Карелии.

По данным ведомства, утром и днем 23 января местами, преимущественно по центральным и северным районам республики, ожидается сильный снег.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша и Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский, Суоярвский районы.

В МЧС рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей, не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода. При выезде на личном автотранспорте необходимо убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность. В МЧС просят ограничить нахождение детей на улице, а также ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

Ранее сообщалось, что непогода придет в 13 районов Карелии.