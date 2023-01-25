Ледовую площадку «Газпрома» в Кондопоге закрыли для посетителей, у властей нет денег на содержание

Администрация Кондопожского района Карелии закрыла ледовый каток, построенный «Газпромом» в городе бумажников в 2009 году.

Об этом сообщил глава администрации Дмитрий Зацепин на совещании, посвященном социально-экономической ситуации в районе.

По словам Зацепина, состояние ограждения катка представляет опасность для жизни и здоровья посетителей, а в местном бюджете нет денег, чтобы привести его в порядок. Для этого требуется около 7 млн рублей.

Ледовые катки по программе «Газпром – детям» устанавливались во многих городах Карелии. Но уже в 2017 году многие площадки оказались в плачевном состоянии из-за отсутствия денег на их содержание.