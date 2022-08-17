Леонид Белуга планирует построить гостиницу со спа-центром на месте бывшего лагеря в Карелии

Глава Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев рассказал о новом проекте бизнесмена Леонида Белуги за 2,5 млрд рублей.

О строительстве гостиничного комплекса со спа-центром на территории бывшего детского лагеря «Радуга» на берегу Сямозеро в Пряжинском районе министр экономического развития республики пишет на своей странице в соцсети. Олег Ермолаев называет это еще одним проектом известного карельского бизнесмена Леонида Белуги.

«Идею реализации этого проекта мы обсуждали еще когда я трудился в администрации Пряжинского района, планы сдерживались отсутствием перспектив газификации», - пишет глава регионального Минэка.

По словам Олега Ермолаева сейчас решение о строительстве гостиницы со спа-центром принято, началось проектирование газопровода, срок пуска газа - 2025 год.

«Объем инвестиций в спа-комплекс составит 2,5 млрд руб. Начало строительства 2023 год, завершение в 2025 году», - подытожил министр.

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