Леру Кудрявцеву заподозрили в пластической операции

Многие поклонники сделали вывод, что Лера прибегла к помощи пластического хирурга из-за преображения.

Хорошенько отдохнув в Омане с матерью и сестрой, Лера Кудрявцева вернулась в Москву и с головой окунулась в работу. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram блондинка опубликовала фотографии, сделанные во время съемок новых выпусков ток-шоу "Секрет на миллион", в котором знаменитости откровенно отвечают на самые неудобные вопросы, чтобы заработать побольше денег.



Instagram

Представители отечественного шоу-бизнеса пришли в восторг от вида Леры Кудрявцевой.

Однако не все порадовались за звезду. Многие поклонники по какой-то причине сделали вывод, что Лера прибегла к помощи пластического хирурга, чтобы так выглядеть, пишет издание "Дни.ру".