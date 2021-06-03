Лесное богатство Карелии почти перестали вывозить за границу

Поставки необработанных лесоматериалов из Карелии за рубеж за последние несколько лет сократились в 7 раз.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24. Карелия» заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Сергей Шарлаев.

По его словам, в 2020 году в Карелии было заготовлено 8,1 млн кубометров древесины, из них на экспорт ушло не более 200 тыс. кубометров. Шарлаев объяснил это ростом внутреннего спроса, связанного с увеличением деревообрабатывающих мощностей в Карелии. Подробнее об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».