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Лесное богатство Карелии почти перестали вывозить за границу

Новости. Экономика
10:17, 04 Июня 2021

Поставки необработанных лесоматериалов из Карелии за рубеж за последние несколько лет сократились в 7 раз.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24. Карелия» заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Сергей Шарлаев.

По его словам, в 2020 году в Карелии было заготовлено 8,1 млн кубометров древесины, из них на экспорт ушло не более 200 тыс. кубометров.

Шарлаев объяснил это ростом внутреннего спроса, связанного с увеличением деревообрабатывающих мощностей в Карелии.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-06-04 11:20:38
Полудиким племенам исторически приспосабливаться к изменяющемуся миру приходилось столетиями. И сейчас инстинкт самосохранения вытянет. Ума то не было и нет.
Leopol'd
2021-06-04 11:14:13
Как с бензином. Экспорт стал менее выгоден, поэтому для внутреннего рынка цены подняли. Пиломатериалы выросли в цене в РФ почти вдвое.
Продвинутый
2021-06-04 11:13:59
Финляндия одна из самых экологически чистых стран в мире, финны стараются у себя закрыть крупные ЦБК, а открыть их в странах "третьего мира", где не заботятся об экологии , например : в Нижнем Новгороде будет построен финский ЦБК, правда уже по современным технологиям, конечно, не как из Сегежи комбинат....30 лет "модернизируют"....
юнипер95
2021-06-04 10:55:48
финское "чудо" без российских ресурсов закончилось.
David.
2021-06-04 11:08:21
юнипер95, Все с точностью наоборот. Бумага больше не нужна! :)
David.
2021-06-04 10:48:58
В Финляндии закрываются большие ЦБК. Вот ваше " богатство" и не нужно больше никому. :)
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